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В День защитника Отечества крымские спасатели устроили в центре Симферополя показ пожарной техники

В День защитника Отечества крымские спасатели устроили в центре Симферополя показ пожарной техники

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 18:23 23.02.2020

Сегодня в День Защитника Отечества в Крыму прошел ряд торжественных мероприятий, в которых также приняли участие руководство и сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым. Так, крымские возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Мы бережно храним память о ратных подвигах наших отцов и дедов. Отдать дань уважения сильным духом людям, посвятившим свою жизнь служению Родине – это тот маленький вклад, который обязан сделать каждый патриот и который поможет нам сберечь свое наследие. Крымские спасатели делают все, чтобы стать достойными продолжателями воинских традиций, заложенных нашими победителями, — отметил врио начальника ГУ МЧС по РК Аркадий Ожигин.

В День защитника Отечества крымские спасатели устроили в центре Симферополя показ пожарной техники

Одновременно, на главной площади Симферополя состоялся показ пожарно-спасательной техники МЧС России, которая стоит на вооружении крымских спасателей: автолестницы и автоцистерны, пожарно-спасательные квадроциклы и мобильный комплекс информирования и оповещения населения стояли в одном ряду с тяжелой военной техникой, демонстрируя мощь нашего государства.

Гости праздника могли убедиться, что наша Родина под надежной защитой, ведь ее обеспечивают не только бравые солдаты и офицеры, но и высокопрофессиональные крымские пожарные и спасатели, которые готовы прийти на помощь в любую минуту всем, кто в ней нуждается, — подчеркнул Аркадий Ожигин.

В День защитника Отечества крымские спасатели устроили в центре Симферополя показ пожарной техники

На специализированной выставке каждый посетитель мог побыть в роли спасателей: посидеть в кабинете пожарной машины и верхом на квадроцикле, примерить боевую каску огнеборца и даже включить специальный звуковой сигнал.

В День защитника Отечества крымские спасатели устроили в центре Симферополя показ пожарной техники

Фото: ГУ МЧС по РК.

В День защитника Отечества крымские спасатели устроили в центре Симферополя показ пожарной техники

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