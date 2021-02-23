В День защитника Отечества Президент РФ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

23 февраля Президент РФ Владимир Путин почтил память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.
В церемонии приняли участие Министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета Министерства обороны.
Церемонию завершил торжественный марш роты почётного караула.
Фото: kremlin.ru
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