Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В День защитника Отечества Президент РФ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

crimeapress_news

реклама в крыму
В День защитника Отечества Президент РФ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества Президент РФ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:09 23.02.2021

23 февраля Президент РФ Владимир Путин почтил память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

В День защитника Отечества Президент РФ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В церемонии приняли участие Министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета Министерства обороны.

В День защитника Отечества Президент РФ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Церемонию завершил торжественный марш роты почётного караула.

В День защитника Отечества Президент РФ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: kremlin.ru

В День защитника Отечества Президент РФ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.