В День защитника Отечества Президент РФ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

23 февраля Президент РФ Владимир Путин почтил память погибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

В церемонии приняли участие Министр обороны Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также учащиеся Московского суворовского военного училища, Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета Министерства обороны.

Церемонию завершил торжественный марш роты почётного караула.

Фото: kremlin.ru