В деревню! К земле! В России идёт приём заявок на получение сельской ипотеки

Прием заявок на получение сельской ипотеки стартовал 1 января. Максимальная ставка по программе льготной сельской ипотеки — 3%, при этом регионы могут снизить ее до 0,1%

В феврале стартует инициированная Минсельхозом программа льготной сельской ипотеки, которая будет работать в связке с другими частями госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Среди поставленных задач — как минимум не допустить снижения доли сельского населения, а сегодня это 27% от общего населения страны, довести уровень обеспечения сельчан комфортным жильем минимум до 50% и вообще максимально сблизить комфорт сельской и городской жизни, — сообщает BFM.ru .

У сельской ипотеки несколько особенностей. Она сразу запускается с субсидированием ставки на весь срок кредита — максимум на 25 лет. Сама ставка проигрывает только дальневосточной: у той 2%, у сельской — максимум 3%. При этом у каждого региона есть возможность досубсидировать ставку, снизив ее до 0,1%. Ну, не 0,1%, но о ставке 1% годовых несколько регионов скоро объявят.

На XVIII Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России» зампредседателя правления Россельхозбанка Денис Константинов рассказал еще об одной особенности.

Сельская ипотека в какой-то части уникальна, потому что предусматривает почти все, что возможно. Можно построить жилье, можно купить отдельный дом, можно купить квартиру в многоквартирном доме — программой предусмотрены фактически любые варианты. Одно-единственное требование: данный объект недвижимости должен находиться или строиться на сельской территории. И при этом неважно, какая прописка у человека, который будет пользоваться этой ипотекой: это может быть и городской житель, и житель другого региона, здесь только важен вопрос привязки самого объекта недвижимости, — отмечает зампредседателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.



Прием заявок на получение сельской ипотеки стартовал 1 января, и, по словам Дениса Константинова, только за первые десять дней более 1,5 тысячи человек обратились в Россельхозбанк, а по прогнозам, в программе должны принять участие более 100 банков.

Источник: BFM.ru

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