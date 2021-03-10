В детской стоматологии Севастополя готовят к открытию кабинет компьютерной визиографии

В детской стоматологической поликлинике Севастополя впервые за время работы организована рентгенодиагностика.

В медицинском учреждении готовится к открытию кабинет компьютерной визиографии, где установлен рентген-аппарат финской марки Planmeco – это комплекс для цифровой компьютерной диагностики, удобный для медицинского персонала и абсолютно безопасный для детей. Ранее аппаратуры такого уровня в стоматологии не было, теперь докторам не придётся направлять маленьких пациентов в другие медучреждения — все необходимые исследования можно сделать на месте. Новое оборудование будет запущено в работу в ближайшее время, сейчас идёт процесс оформления необходимых документов, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Детская стоматологическая поликлиника оказывает жителям Севастополя бесплатную помощь терапевтического, хирургического и ортодонтического профиля. Работают два отделения: на улице Ленина, 22 и на улице Павла Корчагина, 40.

В отделении на улице Ленина недавно был проведён капитальный ремонт. В отделении на улице Корчагина ремонт был проведён в 2014 году. На днях оба отделения получили лицензии на ведение медицинской деятельности.

В 2020 году в работе детской стоматологической службы произошли положительные перемены.

В частности, внедрены новые высококлассные технологии: исправление прикуса у детей с использованием брекетов, а также реставрация постоянных зубов у детей с использованием импортных фотокомпозитов и анкерных штифтов.

Впервые после 1991 года в Севастополе начал работать кабинет школьной стоматологии. В образовательном центре «Бухта Казачья» был открыт стоматологический кабинет для детей школьного и дошкольного возраста – здесь выполняются не только профилактические осмотры, но и лечение зубов.

Количество рабочих мест врачей было увеличено с 10 до 12, были закуплены и запущены в эксплуатацию три новые высококачественные стоматологические установки европейского производства.

Вдвое увеличена мощность детской ортодонтической службы – ранее в стоматологии работал один кабинет с двумя врачами, теперь – два кабинета с четырьмя врачами. Записаться к детскому ортодонту стало проще. В целом, в медучреждении произошло значительное увеличение количества врачей, непосредственно оказывающих медицинскую стоматологическую помощь детям, что обеспечило выполнение надлежащих показателей доступности медицинской помощи. Количество врачей, работающих на полную ставку в системе ОМС, в течение 2020 года возросло с 13 до 23.