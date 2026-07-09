В Детском парке Симферополя обновляют памятник комсомольцам

В Детском парке Симферополя приступили к ремонту памятника «Комсомольцам всех поколений». Монумент, установленный в 2010 году, планируют очистить и восстановить, сохранив его первоначальный облик.

Специалисты займутся постаментом и скульптурной композицией. В перечень работ вошли грунтовка, покраска, солевая очистка, расшивка швов плитки, а также реставрация надписей и табличек.

Ремонт проводится по инициативе Союза ветеранов комсомола Крыма и финансируется за счет благотворительных взносов. Организаторы рассчитывают, что после обновления памятник вновь станет заметной частью паркового пространства.

Авторами монумента являются скульптор В. С. Гордеев и архитектор В. Ю. Шалфеев. В центре композиции изображены рабочий-красноармеец и космонавт, которые держат первый искусственный спутник Земли. Этот образ связан с идеей созидания, преемственности поколений и стремления к высоким целям.

У подножия памятника находится капсула с посланием для молодежи 2068 года. Ее должны открыть в будущем как свидетельство времени и память о людях, участвовавших в создании и сохранении монумента.

источник: КрымИНФОРМ

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