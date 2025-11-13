В долгах на всю жизнь: в России предложили запустить ипотеку для молодёжи на срок до 50 лет

Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки, рыночная ипотека не доступна молодым людям, заявил ТАСС Рустам Азизов. По его мнению, было бы целесообразно запустить отдельную льготную программу на срок до 50 лет для молодых специалистов. Эксперт считает, что увеличение срока ипотечного кредитования применимо в контексте льготным программ, к примеру, в рамках молодёжной ипотеки. В начале профессионального пути молодым людям сложно планировать покупку недвижимости, если они не попадают под действующие льготы.

Сейчас появилось много разных инициатив, обещающих сделать жильё доступнее, но большинство из них не объясняет, кто заплатит за эту доступность, заявил Циан.Журналу глава комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков.

Если снизить ежемесячный ипотечный платёж за счёт растянутого до 50 лет ипотечного платежа, увеличится не доступность, а расходы покупателей на обслуживание долга, подчеркнул эксперт. Доступность зависит от цен на жильё и уровня дохода потенциального покупателя, а стоимость жилья зависит от расходов застройщика, уровня конкуренции и объёма предложения на рынке. Михаил Хорьков добавил, что от бизнеса и депутатов почти не поступает предложений, как строить больше и недорого. Все стремятся повысить доступность через раздачу льготных кредитов и увеличение бюджетных расходов. Но опыт предыдущих лет показал, что к реальной доступности жилья это не приводит.

Ипотечные программы сроком на 50 лет оправданы, только если ставка по ним не превышает 3%, заявил ранее ТАСС эксперт по ипотечному рынку Сергей Гордейко. Чем дольше срок кредитования, тем большую сумму выплаты получит заёмщик. Так устроена формула аннуитетного платежа, при которой платежи по кредиту не меняются из месяца в месяц — эффект будет только при ставке 1-3%.

Сейчас в России максимальный срок ипотечного кредитования составляет 30 лет. По данным Центробанка, средний срок ипотеки — 27 лет.

источник: ЦИАН