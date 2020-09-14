В домах симферопольцев вода и ржавая, и голубая, еще и с примесью канализационных нечистот

Водное хозяйство Симферополя в экстремальный период дало знатную течь. Количество жалоб симферопольцнв на все «горячие лини» растет в геометрической прогрессии. Причем люди жалуются не на графики и отключения, а на саму воду, когда она есть, точнее, на ее качество. Сегодня Глава Крыма Сергей АКсёнов поручил разобраться и оперативно отреагировать на все жалобы симферопольцев на грязную воду из кранов и отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов из-за низкого давления.

Проблемы одни и те же: качество самой воды, то есть грязная вода, которая идет из труб, отсутствие водоснабжения на верхних этажах, несвоевременный график и в некоторых случаях несоблюдение графика подвоза воды и наполнения баков, — сказал Аксёнов в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению крымской столицы.

Одна из «оригинальных жалоб» — в одном из многоквартирных домов на улице Крымских партизан из кранов потекла голубая вода. Коммунальщики отрапортовали, что всему виной неправильная установка сливного бачка в одной из квартир этого дома

Проблема возникла из-за неправильного подключения бытовой техники в систему водоснабжения дома без использования обратного клапана. На четвертом этаже у человека подтягивало воду из бочка, куда он бросает дезинфицирующую таблетку. Профильные специалисты дали подробные разъяснения гражданам для избежания в дальнейшем подобных проблем, — отметили в администрации Симферополя.

Впрочем, и это утверждение – на уровне версии. Не исключено, что речь шла о промывке домовой системы или колоре, который добавляют для выявления утечек. Так или иначе, не теряет актуальности для симферопольцев: «воду из крана – не пить».

Тем более, что ржавая или мутная «пенистая» вода – почти во всех микрорайонах. Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов в ответ на это сообщил, что лаборатория предприятия будет брать пробы воды в домах жителей Симферополя и проверять ее качество.

Меня интересует результативность, чтобы в итоге этой всей промывки у людей не должна идти ржавая или синяя вода, — подытожил Аксёнов.

А вот с давлением и «засухой» на верхних этажа – всё пока на уровне «обозначенной проблемы». Сегодня глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что вода (когда она есть) не доходит до верхних этажей в 45 многоквартирных домах. Решают же проблему… волонтеры, которые «помогают гражданам поднимать привозную воду для бытовых нужд на верхние этажи».

Апофеоз жалоб и обращений по поводу качества подаваемой в Симферополь воды: в водопровод попали канализационные нечистоты. ЧП случилось на улице Чонгарской.

На нашем водоводе люди построили всевозможные жилые строения. Участок улицы вообще не канализован, все там на выгребных ямах. Нарушили целостность водовода нашего. По получению сигнала мы тут же отключили подачу воды. У людей из крана продолжала бежать жидкость из выгребных ям, — рассказал руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По его словам, аварийные бригады сейчас пытаются устранить неполадки.