В Доме-музее А.П. Чехова презентовали книгу «Николай Дешкин. Жизнь в оккупированной Ялте. Дневник 1941–1944 годов»

Основу книги составили дневники Николая Андреевича Дешкина, который почти ежедневно, на свой страх и риск, фиксировал и описывал всё, что происходило в течение почти 900 дней — до самого освобождения. На конкретных примерах описывал преступления оккупантов, мужество ялтинцев и жизнь города в целом. Спустя десятилетия рукописи попали к его правнуку, который загорелся идеей опубликовать дневники, лично расшифровывал рукописный текст без смысловой редактуры. Он также дополнил книгу уникальными фотографиями Ялты 40-50 годов, которые специально выкупал на аукционах. Большую помощь в работе оказали сотрудники Ялтинского историко-литературного музея, краеведы и исследователи.

По словам Александра Гаврелюка, в книге содержится богатейшая, во многом ранее неизвестная информация о значимых событиях не только в Ялте, но и в Крыму в 1941–1944 годах. Александр Гаврелюк также дополнил свой рассказ слайд-фильмом с документальными фотографиями Ялты 1930-х – 1950-х годов.

Руководитель и главный редактор Издательского дома «Коктебель» Дмитрий Лосев (Феодосия) отметил, что Дневник Дешкина является ценнейшим историческим источником и единственной известной и сравнительно полной летописью оккупированного города Крыма. Книга также была дополнена статьей доктора исторических наук Олега Романько «Крым под немецкой оккупацией» и газетными материалами периода оккупации из фондов Государственного архива Республики Крым.

На презентации присутствовали представители регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение первых Ялта», музейные работники, краеведы, представители руководства города и жители Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта