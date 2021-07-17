В ДТП на трассе «Алушта – Ялта» попал рейсовый автобус. Среди пассажиров есть пострадавшие

Полиция и прокуратура Крыма проводят проверку в связи с произошедшим ДТП на трассе «Алушта – Ялта» с участием рейсового автобуса.
Около 16:00 рейсовый микроавтобус «ГАЗель», следовавший маршрутом «Симферополь-Партенит», в районе поворота на пгт. Партенит совершил столкновение с автомобилем «Volkswagen». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров автобуса, которые госпитализированы в учреждение здравоохранения. В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства случившегося, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Кроме того, будет дана оценка действиям перевозчика, осуществлявшего перевозку пассажиров, — отметили в прокуратуре Крыма.
В ГИБДД уточнили: в этом ДТП участвовали три транспортных средства.
На автодороге «Симферополь – Алушта — Ялта» водитель рейсового автобуса «ГАЗель — Луидор», двигавшийся по маршруту «Партенит — Симферополь», не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с легковым автомобилем «Volkswagen» и микроавтобусом «Mercedes». В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в рейсовом автобусе, — отметили в ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.
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