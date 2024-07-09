В Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя прокомментировали ситуацию с ношением никабов в России

Также, по его словам, глава мусульманской общины, может как запретить, так и обязать мусульманок носить никаб, если видит в этом необходимость и пользу для общества, посоветовавшись с учеными в области исламского права.

Первым решение о временном запрете никаба выпустило мусульманское духовенство Дагестана, затем такое же решение приняло и духовенство Карачаево-Черкессии. Сторонники такой меры объясняют необходимость запрета безопасностью.

Дискуссии по данному вопросу продолжаются. На данный момент сообщается, что закон о запрете в России никабов примут при поддержке во всех регионах. В Кремле дискуссий на тему запрета никабов не ведется, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

источник: пресс-служба ДУМК