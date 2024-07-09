В Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя прокомментировали ситуацию с ношением никабов в России

В Духовном управлении мусульман Республики Крым и г. Севастополь разъяснили ситуацию по поводу ношения никаба в исламе.
Никаб действительно является элементом женской одежды, однако он не является обязательным для ношения, в отличии от хиджаба. Во времена Пророка (с.а.с), женщины носили никаб по личным предпочтениям. Мы не видим никаких ясных и четких указаний, о необходимости ношения никаба, ни в аятах, ни в хадисах. Это все обусловлено лишь климатическими условиями, традициями народов, возможно опасностями, которым может подвергаться женщина, и так далее. А вот хиджаб — обязательный элемент одежды женщины в исламе. Это четко регламентировано 31 аятом 24 суры Корана «Свет». Ношение платка, который закрывает шею, плечи и вырез груди, обязателен для совершеннолетней мусульманки, — прокомментировал заместитель Муфтия мусульман Республики Крым и г. Севастополь Айдер Исмаилов.
Также, по его словам, глава мусульманской общины, может как запретить, так и обязать мусульманок носить никаб, если видит в этом необходимость и пользу для общества, посоветовавшись с учеными в области исламского права.
Первым решение о временном запрете никаба выпустило мусульманское духовенство Дагестана, затем такое же решение приняло и духовенство Карачаево-Черкессии. Сторонники такой меры объясняют необходимость запрета безопасностью.
Дискуссии по данному вопросу продолжаются. На данный момент сообщается, что закон о запрете в России никабов примут при поддержке во всех регионах. В Кремле дискуссий на тему запрета никабов не ведется, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
источник: пресс-служба ДУМК
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