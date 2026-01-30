Узнайте больше: В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в вандализме подростка

В Джанкое местный житель похитил из сетевого магазина продукты и алкоголь на 19 тысяч рублей

В Джанкое местный житель похитил из сетевого магазина продукты и алкоголь на 19 тысяч рублей

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.