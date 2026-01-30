В Джанкое местный житель похитил из сетевого магазина продукты и алкоголь на 19 тысяч рублей

В дежурную часть МО МВД России «Джанкойский» обратилась управляющая одного из магазинов, расположенных в городе. Она сообщила о том, что с прилавков были похищены продукты и алкогольная продукция на общую сумму около 19 тысяч рублей.
После получения сообщения, оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 56-летний местный житель, проживающий всего в двух кварталах от магазина. Мужчина признался, что в праздничные дни у него закончились средства и алкоголь, поэтому он решил пополнить запасы за счёт магазина. Похищенное он употребил самостоятельно.
По словам подозреваемого, он убедился в отсутствии внимания со стороны сотрудников магазина и похитил товары, после чего скрылся.
По данному факту дознавателем МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет. В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК.
Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра. В случае, если вы стали жертвой преступления, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, обстоятельства происшествия и незамедлительно сообщите об этом в ближайший отдел полиции или сотрудникам, несущим службу на улице.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
