В джанкойском пункте временного размещения беженцев сейчас 260 человек

Спикер крымского парламента Владимир Константинов передал гуманитарный груз в пункт временного размещения беженцев с Украины, расположенный в Джанкое на базе санаторной школы-интерната. Сейчас здесь находятся более 260 человек. В среднем в день в пункт прибывают от 60 до 200 человек.

Здесь работа организована на высоком уровне. Люди находятся в достойных условиях, обеспечены питанием, с детьми играют аниматоры. Они и сами признаются, что чувствуют себя у нас, как в раю. Понятно, что быть беженцем всегда плохо. И никакие, даже самые хорошие, условия не заменят родного дома. Но сегодня у них в стране происходит нацистский погром. Когда российская спецоперация будет завершена и всё вернётся на круги своя, люди смогут вернуться и строить уже новую, нормальную жизнь, — отметил Константинов.

Председатель Госсовета РК осмотрел помещения для размещения беженцев, ознакомился с условиями пребывания граждан и качеством оказываемой им помощи, включая медицинские услуги, а также передал гуманитарную помощь.

В Крыму организовано 27 пунктов временного размещения (13 функционирует и 14 находится в резерве) для прибывших из Украины вместимостью 2 120 человек. По информации Министерства внутренних дел по Республике Крым, на миграционный учет поставлено 2 390 человек, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации получил 251 беженец.

Гражданам оказывается необходимая помощь, включающая получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей, содействие в трудоустройстве, оказание социальных и медицинских услуг, а также услуг в сфере образования.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

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