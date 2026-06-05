В эфире радио «КП «Севастополь» президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович отвечает на вопросы

2 июня 2026 года в гостях на радио «Комсомольская Правда — Севастополь» побывала президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович. Слушатели радио-передачи «Юридическая среда» в прямом эфире получили ответы на интересующие их вопросы. Так как 01 июня отмечается День защиты детей, то вопросы звучали именно по этой тематике. Радиослушателей интересовали вопросы удостоверений согласий на сопровождение детей, установления отцовства, порядка заключения алиментных соглашений, вопросы наследования имущества детьми и другие.

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