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Новости Республики
В эфире радио «КП «Севастополь» президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович отвечает на вопросы
источник фото: Нотариальная палата Севастополя

В эфире радио «КП «Севастополь» президент Нотариальной палаты Севастополя Ольга Каленкович отвечает на вопросы

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:44 05.06.2026

2 июня 2026 года в гостях на радио «Комсомольская Правда — Севастополь» побывала президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович. Слушатели радио-передачи «Юридическая среда» в прямом эфире получили ответы на интересующие их вопросы. Так как 01 июня отмечается День защиты детей, то вопросы звучали именно по этой тематике. Радиослушателей интересовали вопросы удостоверений согласий на сопровождение детей, установления отцовства, порядка заключения алиментных соглашений, вопросы наследования имущества детьми и другие.

Ссылка на эфир

источник: Нотариальная палата города Севастополя

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