В этом году 228 севастопольцев заключили соцконтракт на развитие бизнеса

Самым популярным направлением для заключения социального контракта среди севастопольцев в этом году стало «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». 228 человек уже оформили соцконтракт на открытие и развитие своего бизнеса.

Социальный контракт — это материальная помощь, предоставляемая государством гражданину или семье, доход которых ниже прожиточного минимума. В отличие от пособий, главная задача социального контракта — помочь людям преодолеть трудности и выйти на стабильный доход. Об этом рассказала главный специалист-эксперт отдела социального обслуживания управления труда и социальной защиты населения Нахимовского района Екатерина Резниченко:

Государство ежегодно увеличивает объëмы финансирования программы, а также размер предоставляемой финансовой помощи. Так, на первоначальном этапе на развитие своего дела выделялось 250 тысяч рублей, с прошлого года сумма увеличилась до 350 тысяч рублей.

За всё время реализации программы, начиная с 2021 года, в Севастополе заключили 1 188 соцконтрактов. В 2023 году заключено 402 контракта, из которых 102 по поиску работы, 228 – по индивидуальному предпринимательству, 6 – по ведению личного подсобного хозяйства, 66 – по преодолению гражданином трудной жизненной ситуации.

Дарья Каймакова – художник, арт-терапевт. Руководит собственной творческой студией «Кайма» в Севастополе. Соцконтракт помог девушке осуществить мечту: организовать собственную художественную студию, где основной упор делается на эстетическое и художественное наполнение учащихся, образование и воспитание, а потом уже на развлечение.

Заключение с государством социального контракта дало мне саму возможность преподавать, организовав творческое пространство так, как я его вижу, а также всё необходимое для старта: средства, помощь и грамотное руководство работников соцучреждения, статус в обществе, а самое главное, дало мне тех, для кого, собственно, всё это – моих любимых учеников, которые приходят ко мне на занятия, – отмечает Дарья Каймакова.

Сейчас у Дарьи занимается 14 человек в возрасте от 4-х до 45-ти лет.

За оформлением социального контракта необходимо обращаться в органы соцзащиты по месту регистрации. За консультацией по вопросам получения социального контракта – в департамент по адресу ул. Руднева, 40, каб. 402 или 404, тел.: 53-71-26 или 53-40-45.

Напомним, поддержка предоставляется по четырём направлениям: поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации, а также осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя