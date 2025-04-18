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В этом году более 40,5 тысяч российских лагерей отдыха должны принять порядка 6 миллионов школьников
фото: пресс-служба Правительства РФ

В этом году более 40,5 тысяч российских лагерей отдыха должны принять порядка 6 миллионов школьников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:34 18.04.2025

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание, посвященное вопросам организации летнего детского отдыха в 2025 году. По его словам, организация летнего детского отдыха является одним из приоритетных направлений национального проекта «Молодежь и дети» и требует особого внимания к вопросам качества и безопасности.

Президент Владимир Владимирович Путин говорил о том, что нужно уделить особое внимание качеству и безопасности детского отдыха. Для этого мы должны задействовать исчерпывающие меры по этим направлениям. Задача очень масштабная. В этом году более 40,5 тысяч лагерей должны принять порядка 6 миллионов школьников. В Год защитника Отечества нужно бережно относиться к отдыху всех детей, и особенно – детей наших Героев – участников Специальной военной операции. Прошу держать этот вопрос на постоянном контроле, – заявил Дмитрий Чернышенко.

В 2025 году в Крыму будут функционировать 36 загородных лагерей, 345 лагерей с дневным пребыванием.

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Обеспечивать оздоровительную кампанию будут 11 тысяч вожатых, педагогов, медицинских и других работников. До 15 мая межведомственные комиссии завершат мониторинг состояния готовности детских оздоровительных учреждений к началу работы, – заверил участников совещания Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

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