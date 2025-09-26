В этом году более 400 000 севастопольцев пройдут диспансеризацию и профилактические осмотры

В текущем году запланировано, что диспансеризацию и профилактические осмотры пройдут более 400 000 севастопольцев, из них около 200 000 – взрослые работающие люди. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях Правительства Севастополя рассказал директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

На сегодняшний день медицинские осмотры прошли уже более 70% от запланированного количества жителей.

По статистике, среди наиболее часто выявляемых проблем — сердечно-сосудистые заболевания и избыточная масса тела. К основным факторам риска относятся курение и нерациональное питание.

Диспансеризация — это не только выявление заболеваний, но и их профилактика. Согласно поручению Президента Российской Федерации особое внимание уделяется оценке репродуктивного здоровья населения, также профилактическим осмотрам детей и углубленной диспансеризации граждан, перенесших ковид, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Виталия Денисова.

Программа диспансеризации включает обследования, объем которых зависит от возраста пациента. Стандартный первый этап включает измерение роста, веса, ЭКГ и флюорографию. При необходимости пациента направляют на второй этап для консультаций узких специалистов.

Напомним, что работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Записаться на осмотр можно через портал «Госуслуги» в любую поликлинику города, а жители сельской местности могут обратиться в ФАПы.

Диспансеризация проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и нацелена на борьбу с хроническими неинфекционными заболеваниями.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя