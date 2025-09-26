Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В этом году более 400 000 севастопольцев пройдут диспансеризацию и профилактические осмотры
Новости Республики
В этом году более 400 000 севастопольцев пройдут диспансеризацию и профилактические осмотры
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В этом году более 400 000 севастопольцев пройдут диспансеризацию и профилактические осмотры

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:32 26.09.2025

В текущем году запланировано, что диспансеризацию и профилактические осмотры пройдут более 400 000 севастопольцев, из них около 200 000 – взрослые работающие люди. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях Правительства Севастополя рассказал директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

На сегодняшний день медицинские осмотры прошли уже более 70% от запланированного количества жителей.

По статистике, среди наиболее часто выявляемых проблем — сердечно-сосудистые заболевания и избыточная масса тела. К основным факторам риска относятся курение и нерациональное питание.

Диспансеризация — это не только выявление заболеваний, но и их профилактика. Согласно поручению Президента Российской Федерации особое внимание уделяется оценке репродуктивного здоровья населения, также профилактическим осмотрам детей и углубленной диспансеризации граждан, перенесших ковид, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Виталия Денисова.

Программа диспансеризации включает обследования, объем которых зависит от возраста пациента. Стандартный первый этап включает измерение роста, веса, ЭКГ и флюорографию. При необходимости пациента направляют на второй этап для консультаций узких специалистов.

Узнайте больше:  Севастополь презентовали на Международном форуме Kazan Digital Week в Казани 2025

Напомним, что работодатели обязаны предоставлять сотрудникам оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Записаться на осмотр можно через портал «Госуслуги» в любую поликлинику города, а жители сельской местности могут обратиться в ФАПы.

Диспансеризация проводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и нацелена на борьбу с хроническими неинфекционными заболеваниями.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x