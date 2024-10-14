В этом году подано более 15000 заявлений на оформление недвижимости в Крыму из других регионов РФ

С начала 2024 года жителями иных регионов Российской Федерации, за исключением новых субъектов, подано экстерриториальным способом более 15 000 заявлений на оформление недвижимости, расположенной на территории Республики Крым.

Напомним, экстерриториальный способ подачи заявлений дает возможность гражданам поставить на кадастровый учет и зарегистрировать недвижимость, расположенную в любом регионе России, не выезжая за пределы своего субъекта. То есть подать документы можно удаленно и не понадобится нести дополнительные временные и финансовые расходы лишь для того, чтобы подать документы на регистрацию домовладения или земельного участка, что называется, по месту их нахождения. Заявления по экстерриториальному принципу принимают в многофункциональных центрах (МФЦ), расположенных во всех регионах страны, а также через личный кабинет на портале Росреестра . Так, на территории Республики Крым данная услуга предоставляется в шести многофункциональных центрах «Мои документы» , а в Севастополе по 14 адресам МФЦ.

За 9 месяцев текущего года возможностью удаленно оформить недвижимость в Республике Крым без посещения самого полуострова воспользовались свыше 15 тысяч человек. При этом в крымских МФЦ принято свыше 3,6 тысяч соответствующих заявок на регистрацию недвижимого имущества, находящегося за пределами Республики Крым, — сообщила заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Валентина Кирлица.

Экстерриториальные сделки активно совершаются и в Севастополе. Так, по итогам 3-х кварталов на регистрацию недвижимости, расположенной в границах города федерального значения подано свыше 1,9 тысячи заявлений. При этом в МФЦ Севастополя принято более 4,3 тысяч заявок на оформление имущества на материковой части страны и в Крыму.

Стоит отметить, что в отношении новых субъектов – ДНР, ЛНР и Запорожской области – пока действует особый порядок. Подать документы на регистрацию недвижимости, расположенную на территории этих исторических российских регионов, в настоящее время возможно только в определенных МФЦ, расположенных в г. Москва , г. Ростов-на-Дону и в Ростовской области. Точные адреса размещены на официальных страницах Управления Росреестра по ЛНР и Управления Росреестра по ДНР . Иными словами, из Крыма и Севастополя подать пакет документов, в отношении объектов, расположенных на четырёх новых территориях, временно не представляется возможным, — уточнила руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина

Просмотры: 11