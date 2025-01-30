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Новости Республики
В этом году в Крыму благоустроят 77 общественных пространств и отремонтируют более 170 километров дорог
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В этом году в Крыму благоустроят 77 общественных пространств и отремонтируют более 170 километров дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:22 30.01.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил о планах по благоустройству общественных территорий и модернизации дорожного хозяйства в регионе в рамках национальных проектов России.

В текущем году в республике запланировано благоустройство 77 общественных территорий в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды, — цитирует пресс-служба Председателя Правительства.

На реализацию данных мероприятий выделено свыше 740 миллионов рублей.

Среди ключевых объектов, которые будут благоустроены, — сквер на улице Некрасова в Евпатории, Приморский парк имени Войкова в Керчи, а также Детский парк и парк имени Шевченко в Симферополе, а также капитальный ремонт территории общего пользования на улице Гагарина в Бахчисарае.

Финансирование проектов осуществляется за счет федеральной субсидии и средств, полученных в рамках конкурсных программ.

В этом году, как отметил Председатель Совета министров Крыма, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано 26 участков дорожной сети общей протяженностью более 172 километров. На эти цели выделено свыше 6 миллиардов рублей.

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По информации главного управления по реализации национальных проектов в Крыму, контракты на выполнение работ уже заключены по 20 участкам дорог и 6 искусственным сооружениям.

Ремонтные работы охватят Симферопольский, Первомайский, Джанкойский, Нижнегорский, Сакский, Красногвардейский, Ленинский, Черноморский районы, а также городские округа Алушта и Ялта.

Эти инициативы направлены на улучшение качества дорожного покрытия и повышение безопасности дорожного движения в республике, — резюмировал Юрий Гоцанюк, отметив, что это благоприятно скажется на жизни крымчан и туристов.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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