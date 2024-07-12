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В этом году в у планируют ввести в эксплуатацию около 1,3 млн кв. метров жилья
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В этом году в Крыму планируют ввести в эксплуатацию около 1,3 млн кв. метров жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:27 12.07.2024

В 2024 году в Республике Крым запланировано ввести в эксплуатацию порядка 1,3 млн кв. метров, в том числе около 316 тысяч – в многоквартирных домах. Об этом сообщил Глава Республики Крым. Сергей Аксёнов отметил, что за годы после воссоединения с Россией в республике было введено около 7,3 млн кв. метров жилья.

При этом общий градостроительный потенциал Крыма в рамках развития Азово-Черноморского кластера до 2030 года составляет 25 млн кв. метров, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Всего на сегодняшний день в Крыму реализуется 100 проектов строительства многоквартирных домов на 1 млн кв. метров общей жилой площади.

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По словам Сергея Аксёнова, средняя обеспеченность населения Крыма жильем в настоящее время меньше, чем в среднем по стране, однако положительная динамика есть.

По итогам прошлого года этот показатель составил 21,4 кв. метра на человека, а в 2015-м не превышал 16,3 кв. метра, – сказал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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