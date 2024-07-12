В этом году в Крыму планируют ввести в эксплуатацию около 1,3 млн кв. метров жилья

Всего на сегодняшний день в Крыму реализуется 100 проектов строительства многоквартирных домов на 1 млн кв. метров общей жилой площади.

По словам Сергея Аксёнова, средняя обеспеченность населения Крыма жильем в настоящее время меньше, чем в среднем по стране, однако положительная динамика есть.

По итогам прошлого года этот показатель составил 21,4 кв. метра на человека, а в 2015-м не превышал 16,3 кв. метра, – сказал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым