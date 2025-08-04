В этом году в Крыму планируют завершить строительство и ввести в эксплуатацию свыше 700 объектов и мероприятий

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк принял участие в совещании у Главы Республики Крым, посвященном реализации Государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», а также Республиканского агентства инвестиционной политики и национальных проектов в регионе.
В этом году в рамках Госпрограммы, РАИП и нацпроектов в Крыму ведутся работы более чем на тысяче объектах, планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию свыше 700 объектов и мероприятий, — отметил Юрий Гоцанюк.
Особое внимание уделено сфере образования, где реализуется 150 объектов.
Из них 110 планируется завершить уже в этом году, — добавил Председатель Правительства.
В частности, в Евпатории завершено строительство школы на 480 учащихся в мкрн. Исмаил-Бей. К 1 сентября текущего года планируется завершить капремонт в 9 учреждениях Джанкойского, Красногвардейского, Первомайского районов и Симферополя, а оставшиеся школы будут готовы к 1 ноября.
До конца года появятся ещё 3 новые школы: в Феодосии на 800 мест, 2 школы на 600 и 500 мест в Симферопольском районе. Также завершается строительство детсада на 280 мест в Красногвардейском районе.
В сфере здравоохранения ведутся работы на 180 объектах, среди которых строительство поликлиник на улице Балаклавская и в поселке Грэсовском, а также 35 врачебных амбулаторий и 33 ФАПа. «Также планируется строительство 10 подстанций скорой помощи, 5 из которых будут введены в эксплуатацию до конца года – в Ленинском районе, Черноморском, пос. Гвардейское, Судаке и с. Плодовое, – уточнил Гоцанюк.
В сфере культуры планируется завершить строительство на 100 объектах, среди которых уже завершена реставрация Воронцовского дворца в Алупке. Ведутся работы на объектах комплекса Ханского дворца, которые продлятся до конца 2026 года. Также завершаются ремонтно-реставрационные работы на даче Стамболи в Феодосии.
В сфере спорта продолжается реализация 32 объектов, включая модульный бассейн в Керчи и строительство стадионов в Феодосии и Керчи.
Помимо этого, в разных муниципалитетах появятся 14 новых спортплощадок. Завершено строительство ФОКа в с. Перово Симферопольского района. Кроме того, до конца года будут завершены работы по строительству стадионов в Феодосии и Керчи.
В рамках жилищно-коммунального хозяйства мы планируем отремонтировать 300 дворовых и общественных территорий. До конца года планируется завершение работ на 20 объектах, включая 3 комплекса очистных сооружений (Утёс, Малореченское и Миндальное) и 2 экотехнопарка в Сакском и Белогорском районах. Завершено строительство водовода в Керчи, — добавил Председатель Правительства.
По строительству и ремонту дорог. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 607 км дорог. Среди ключевых проектов — строительство обходной дороги Симферополя – девятикилометровый участок Донское–Перевальное, транспортной развязки в Керчи, реконструкция участка дороги Льговское–Грушевка–Судак и обновление УДС в Евпатории.
Завершено грейдирование дорог общей протяжённостью более 4 тыс. км, ямочный ремонт 750 тыс. кв. м, из которых свыше 70% уже выполнено. Работы завершатся к 25 августа 2025 года.
В этом году в сфере жилищного строительства будет введено 1 млн 250 тысяч кв. м. жилья. На сегодняшний день уже введено 800 тысяч квадратных метров, в том числе многоквартирных домов, — заключил Юрий Гоцанюк.
Кроме того, в рамках межнациональных программ ведётся строительство 8 МКД. В этом году будут введены в эксплуатацию дома на 72 квартиры в с. Малый Маяк, 168 квартир в Бахчисарае и 72 квартиры в Судаке.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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