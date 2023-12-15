В этом году в Крыму уже введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья

Глава РК Сергей Аксёнов в интервью изданию «КоммерсантЪ-Кубань» рассказал о результатах строительной отрасли в Крыму. По его словам, строительство идет во всех сферах: строятся детские сады и школы, объекты здравоохранения и культуры, инфраструктурные объекты.

За 10 месяцев текущего года введен в эксплуатацию рекордный с 2014 года объем жилья – более миллиона квадратных метров, в том числе 230 тысяч – в многоквартирных домах. При этом целевой показатель для Республики, установленный на 2023 год, – 930 тысяч квадратных метров.

Аксёнов также отметил, что в Крыму обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей 3–7 лет.

Это цель, к которой мы шли с 2014 года. В текущем году запланировано завершение строительных работ на 24 объектах дошкольного образования, а в 2024–2028 годах планируется ввод 34 детских садов и 13 школ, – сказал Глава Республики.

Отвечая на вопрос журналиста о строительстве в отрасли здравоохранения, Сергей Аксёнов рассказал, что в прошлом году в крымской столице началось строительство двух поликлиник, срок завершения работ – 2024 год.

Всего до 2025 года планируется капитальный ремонт и строительство свыше 300 объектов здравоохранения, – добавил Глава РК.

В ходе интервью был затронут вопрос и дорожного строительства. Сергей Аксёнов отметил, что благодаря решению Президента в этом году на ремонт дорог в муниципалитетах дополнительно выделено 5 миллиардов рублей.

К 2024 году доля дорог в нормативном состоянии в Республике Крым должна превысить 46 %. На момент воссоединения Крыма с Россией этот показатель был 20 %, – уточнил Глава РК.

Кроме того Сергей Аксёнов рассказал изданию о достижениях в экономике и в реализации инвестиционных проектов, остановился на вопросах безопасности и обеспечения крымчан питьевой водой, ситуации в курортной отрасли.

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