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В Евпатории анонсируют благотворительную акцию «Наше» в поддержку военных медиков

В Евпатории анонсируют благотворительную акцию «Наше» в поддержку военных медиков

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:25 26.06.2025

В субботу, 28 июня, в Евпатории в четвертый раз пройдет патриотическая акция «Наше». Ее организатором выступает администрации города и благотворительный фонд «Добро Мира – Волонтеры Крыма».

Акция пройдет в сквере Ашик Умера, ее старт в 16.00.

Как сообщила инициатор акции, куратор благотворительного фонда «Добро Мира – Волонтеры Крыма» в западном Крыму Юлия Коба, программа мероприятия обещает быть насыщенной и разнообразной. Здесь для посетителей будут работать яркие фотозоны и благотворительная ярмарка, маленьких гостей угостят бесплатным мороженым и организуют для них различные мастер-классы.

Все собранные средства будут направлены на закупку лекарственных препаратов и расходных материалов для госпиталей и медицинских подразделений, которые работают на передовой.

Мероприятие состоится при любой погоде, ведь наши ребята защищают нас без выходных и в любых метеорологических условиях, – уточнила Юлия Коба. 

Напомним, впервые патриотическая акция «Наше» состоялась в Евпатории 26 августа 2023 года, по ее итогам удалось собрать 150,7 тыс. рублей. На вырученные средства было куплено 5 портативных электростанций для военных и медикаменты.

Узнайте больше:  26 июня - День крымскотатарского флага

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

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