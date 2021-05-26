В Евпатории будут судить бывшего госрегистратора – в свое время незаконно переоформил «золотой» участок

В Евпатории завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего госрегистратора, который в интересах знакомого незаконно переоформил участок общей стоимостью 18 млн. рублей близ мыса Меганом. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов государства, совершенном с причинением тяжких последствий (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ)

Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что в октябре 2019 года к должностному лицу обратился знакомый, который действовал по доверенности от имени иностранного юридического лица — частного предприятия, зарегистрированного в Украине, чтобы оказать содействие в регистрации права собственности на земельный участок близ мыса Меганом площадью 50 000 кв.метров. Госрегистратор без проведения соответствующих проверок внес в Единый госреестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации права собственности за частным предприятием на земельный участок. Вследствие чего участок незаконно выбыл из собственности Республики Крым, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов государства с причинением тяжких последствий в виде причинения значительного материального ущерба Республике в размере более 18 млн. рублей, — рассказали подробности дела в Следственном комитете.

По уголовному делу проведен весь необходимый комплекс следственных действий. С целью восстановления нарушенных прав в рамках следствия инициирована подача судебного иска, наложен арест на сам участок и запрет на какие-либо регистрационные действия с ним.

Сотрудниками следственного отдела по городу Евпатории собрана достаточная доказательственная база, расследование уголовного дела завершено. В настоящее время материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.