В Евпатории — ежедневный мониторинг розничных цен и запасов социально значимых товаров

В Евпатории — в связи со сложной эпидситуацией, обусловленной распространением коронавирусной инфекции, — ежедневный мониторинг розничных цен и запасов социально значимых продовольственных товаров, а также цен на медицинские маски (повязки) в оптовых и розничных аптечных сетях, проводят по поручению главы администрации города Романа Тихончука. Среди первоочередных задач также:

Обеспечение контроля за дезинфекционным режимом на объектах различной сферы деятельности, в том числе в учреждениях образования, культуры, спорта, санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях, на объектах торговли, в транспорте и местах скопления людей. Кроме того, поставлена задача определить объем общественного транспорта, необходимого для проведения санитарной и дезинфицирующей обработки. Информирование населения о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции будет осуществляться через все доступные средства массовой информации. Официальным источником информации по ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией в Евпатории, является отдел Роспотребнадзора и Евпаторийская городская больница. При необходимости будет введен режим круглосуточного дежурства оперативных штабов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций всех уровней, — отмечают в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.