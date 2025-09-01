В Евпатории — фестиваль «Солнечный остров»

В Евпатории состоялось торжественное открытие VII Открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров». В нем принимают участие знаменитые актеры театры и кино, деятели искусств, известные артисты, режиссеры, телеведущие.
В этом году звездными гостями фестиваля стали народная артистка России Светлана Дружинина, народный артист России Анатолий Мукасей, народная артистка России Лариса Лужина, заслуженные артистки России Наталья Бондарчук и Ольга Машная, заслуженный артист РФ Валерий Ярёменко, актеры театра и кино Игорь Днестрянский, Александр Балуев, Татьяна Абрамова, Михаил Мамаев, Ольга Красько. Также на кинофестиваль приехали заслуженный деятель искусств РФ, директор центра «Школа гардемаринов» Марина Майко, режиссер-мультипликатор Наталья Дабижа и режиссер конкурсного фильма Иван Харатьян.
Красочное открытие фестиваля прошло в театре им. А.С. Пушкина. Участников мероприятия приветствовали заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров, заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Алла Понамаренко, министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина и глава администрации Александр Юрьев.
Фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров» проводится при поддержке Правительства Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым и администрации Евпатории. Его организаторы – ГАУК РК «Крымское киноконцертное объединение» и Продюсерская компания Анатолия Воропаева (г. Москва).
Оценивать фильмы конкурсной программы будут два состава детского жюри под руководством народных артистов России Светланы Дружининой и Анатолия Мукасея, заслуженного деятеля культуры России Натальи Дабижа.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории
