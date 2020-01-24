Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ГИБДД Крыма | В Евпатории госавтоинспекторы подвели итоги профилактических мероприятий «Пешеход — на переход»

crimeapress_news

В Евпатории госавтоинспекторы подвели итоги профилактических мероприятий «Пешеход - на переход»

В Евпатории госавтоинспекторы подвели итоги профилактических мероприятий «Пешеход — на переход»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:14 24.01.2020

С 20 по 22 января в Евпатории проводилось профилактическое мероприятие «Пешеход — на переход». Об этом сообщили в ГИБДД.

Основной целью операции является профилактика аварийности с участием пешеходов. За 2019 год на территории города Евпатории произошел 31 наезд на пешеходов, в которых 1 человек погиб и 30 были травмированы, — отметили в ГИБДД.

В Евпатории госавтоинспекторы подвели итоги профилактических мероприятий «Пешеход - на переход»

В ходе мероприятий сотрудники Госавтоинспекции несли службу на участках дорог, где пешеходы наиболее часто становятся участниками ДТП. К профилактическим мероприятиям присоединились ЮИДовцы из МБОУ «Средняя школа №16», которые помогли инспекторам в проведении разъяснительной работы с пешеходами.

За период проведения мероприятий выявлено 17 нарушений ПДД со стороны пешеходов и 5 — со стороны водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам на переходах.

В Евпатории госавтоинспекторы подвели итоги профилактических мероприятий «Пешеход - на переход»

Фото: ГИБДД.

В Евпатории госавтоинспекторы подвели итоги профилактических мероприятий «Пешеход - на переход»

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.