В Евпатории госавтоинспекторы подвели итоги профилактических мероприятий «Пешеход — на переход»

С 20 по 22 января в Евпатории проводилось профилактическое мероприятие «Пешеход — на переход». Об этом сообщили в ГИБДД.

Основной целью операции является профилактика аварийности с участием пешеходов. За 2019 год на территории города Евпатории произошел 31 наезд на пешеходов, в которых 1 человек погиб и 30 были травмированы, — отметили в ГИБДД.

В ходе мероприятий сотрудники Госавтоинспекции несли службу на участках дорог, где пешеходы наиболее часто становятся участниками ДТП. К профилактическим мероприятиям присоединились ЮИДовцы из МБОУ «Средняя школа №16», которые помогли инспекторам в проведении разъяснительной работы с пешеходами.

За период проведения мероприятий выявлено 17 нарушений ПДД со стороны пешеходов и 5 — со стороны водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам на переходах.

Фото: ГИБДД.