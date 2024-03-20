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В Евпатории ходулисты установили рекорд России. Посвятили — 10-летию ской весны

В Евпатории ходулисты установили рекорд России. Посвятили — 10-летию Крымской весны

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:31 20.03.2024

В честь 10-летия присоединения Крыма к России артисты театра на ходулях «Шоу великанов» Евпаторийского центра культуры и досуга установили рекорд России – за 1 час 48 минут они прошли 10-километровый маршрут по улицам города. В составе группы в мероприятии приняли участие 10-летние ходулисты, ровесники Крымской весны.

Артисты стартовали с Театральной площади. В числе первых отправилась по маршруту семья ходулиста Руслана Боровкова, стоявшего у истоков создания театра «Шоу великанов» в 2001 году. Самым юным участником стал 7-летний Герман Боровков. Маршрут проходил через 10 знаковых мест города, отражающих преобразования последних 10 лет. Во время движения артисты передавали из рук в руки флаг города. Завершилось шествие на набережной им. Терешковой, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.

В Евпатории ходулисты установили рекорд России. Посвятили - 10-летию Крымской весны В Евпатории ходулисты установили рекорд России. Посвятили - 10-летию Крымской весны В Евпатории ходулисты установили рекорд России. Посвятили - 10-летию Крымской весны В Евпатории ходулисты установили рекорд России. Посвятили - 10-летию Крымской весны В Евпатории ходулисты установили рекорд России. Посвятили - 10-летию Крымской весны В Евпатории ходулисты установили рекорд России. Посвятили - 10-летию Крымской весны В Евпатории ходулисты установили рекорд России. Посвятили - 10-летию Крымской весны

источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории

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