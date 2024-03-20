В Евпатории ходулисты установили рекорд России. Посвятили — 10-летию Крымской весны

Артисты стартовали с Театральной площади. В числе первых отправилась по маршруту семья ходулиста Руслана Боровкова, стоявшего у истоков создания театра «Шоу великанов» в 2001 году. Самым юным участником стал 7-летний Герман Боровков. Маршрут проходил через 10 знаковых мест города, отражающих преобразования последних 10 лет. Во время движения артисты передавали из рук в руки флаг города. Завершилось шествие на набережной им. Терешковой, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.