В Евпатории ходулисты установили рекорд России. Посвятили — 10-летию Крымской весны

В честь 10-летия присоединения Крыма к России артисты театра на ходулях «Шоу великанов» Евпаторийского центра культуры и досуга установили рекорд России – за 1 час 48 минут они прошли 10-километровый маршрут по улицам города. В составе группы в мероприятии приняли участие 10-летние ходулисты, ровесники Крымской весны.
Артисты стартовали с Театральной площади. В числе первых отправилась по маршруту семья ходулиста Руслана Боровкова, стоявшего у истоков создания театра «Шоу великанов» в 2001 году. Самым юным участником стал 7-летний Герман Боровков. Маршрут проходил через 10 знаковых мест города, отражающих преобразования последних 10 лет. Во время движения артисты передавали из рук в руки флаг города. Завершилось шествие на набережной им. Терешковой, — сообщили в пресс-службе администрации Евпатории.
источник: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории
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