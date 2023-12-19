В Евпатории коммунальщики игнорируют «живописную» рукотворную свалку.  Прокуратура решила помочь

Прокуратура Евпатории организовала проверку информации, размещенной в одной из социальных сетей, о несанкционированном размещении свалки твердых коммунальных отходов по ул. Второй Поперечной.
В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований природоохранного законодательства, а также действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.
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С тегами: прокуратура Крыма