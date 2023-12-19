Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Евпатории коммунальщики игнорируют «живописную» рукотворную свалку.  Прокуратура решила помочь
актуально в республике
В Евпатории коммунальщики игнорируют «живописную» рукотворную свалку.  Прокуратура решила помочь
Фото: прокуратура РК

В Евпатории коммунальщики игнорируют «живописную» рукотворную свалку.  Прокуратура решила помочь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:48 19.12.2023

Прокуратура Евпатории организовала проверку информации, размещенной в одной из социальных сетей, о несанкционированном размещении свалки твердых коммунальных отходов по ул. Второй Поперечной.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований природоохранного законодательства, а также действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.

 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.