В Евпатории коммунальщики игнорируют «живописную» рукотворную свалку.  Прокуратура решила помочь

Прокуратура Евпатории организовала проверку информации, размещенной в одной из социальных сетей, о несанкционированном размещении свалки твердых коммунальных отходов по ул. Второй Поперечной.

В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований природоохранного законодательства, а также действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.