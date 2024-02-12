В Евпатории мужчина, нанесший побои своей матери, отправится в колонию строгого режима

Прокуратура города Евпатории поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Судом установлено, что осужденный, имея непогашенную судимость за покушение на убийство, в конце июля прошлого года, находясь по месту жительства своей матери, нанес последней удар кулаком в область лица.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 7 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — сообщили в крымской прокуратуре.