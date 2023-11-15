В Евпатории на набережной им. Терешковой монтируют оборудование фонтана и видеонаблюдение

На набережной им. Терешковой строители монтируют оборудование фонтана и видеонаблюдение. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
По ее словам, рабочие также укладывают гранит вокруг фонтана, занимаются монтажом мыса №2 и каменной наброски, осуществляют планировку гальки, проводят обрезку деревьев, высаживают растения и ухаживают за газоном парка.
На объекте задействовано 113 человек и 10 единиц техники.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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