В Евпатории отметили годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

В Евпатории на мемориале «Красная горка» состоялась церемония возложения цветов в честь 76-годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

К сожалению, в связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусом и вынужденной самоизоляцией, впервые за много лет в городе не было торжественных мероприятий по случаю освобождения Евпатории от фашистских захватчиков. Сегодня мы, от лица всех жителей возложили цветы к подножию монумента «Скорбящая мать». Ведь несмотря ни на что, мы обязаны помнить и свято чтить ратный подвиг наших соотечественников, подаривших нам мир на родной земле, — цитирует Отдел по связям с общественностью и СМИ главу администрации города Романа Тихончука.

Крымская операция 1944 года — наступательная операция советских войск с целью освобождения Крыма от войск нацистской Германии во время Великой Отечественной войны — проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией. В результате освобождения Крыма была снята угроза южному крылу советско-германского фронта, а также возвращена главная военно-морская база Черноморского флота — Севастополь. Отбив Крым, Советский Союз восстановил контроль над Чёрным морем, что резко пошатнуло позиции Германии в Румынии, Турции, Болгарии.

источник: Официальный сайт муниципального образования городской округ Евпатория