В Евпатории подписали соглашения о принятии мер для стабилизации цен на социально значимые товары

С целью стабилизации ценовой политики, недопущения необоснованного роста цен на социально значимую группу продовольственных товаров на территории нашего муниципального образования администрацией города Евпатории на постоянной основе проводится работа по подписанию с субъектами розничной торговли соглашений о принятии мер, направленных на стабилизацию розничных цен на товары, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.
Согласно условиям такого Соглашения, субъекты хозяйствования – подписанты берут на себя обязательство устанавливать на социальные товары торговую надбавку не более 5% к оптово-отпускной цене предприятия-производителя или оптово-отпускной цене поставщика. На такие товары в торговых объектах устанавливаются отличительные ценники голубого цвета. В настоящее время на территории муниципального образования Соглашения подписаны со 129 предпринимателями по 184 торговым объектам, расположенным в том числе в поселках Заозерное, Мирный, Новоозерное. Работа в данном направлении продолжается. Также сотрудниками администрации города ежедневно проводятся мониторинги торговых объектов на предмет соблюдения предпринимателями условий подписанных Соглашений, — отмечают в пресс-службе администрации Евпатории.
Адреса торговых объектов – подписантов Соглашения доступны ЗДЕСЬ.
источник: пресс-служба администрации Евпатории
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