В Евпатории подводят кинофестиваль «Солнечный остров»

Лучшим художественным фильмом стал «Артек. Сквозь столетия» режиссеров Карена Захарова и Армена Ананикяна, а лучшим анимационным фильмом – «Лунтик. Возвращение домой» студии «Мельница».

Приз зрительских симпатий получили полнометражный художественный фильм «Каруза» режиссера Ивана Харатьяна и полнометражный анимационный фильм «Ганзель и Гретель. Миссия «Спящая красавица» режиссера Владимира Николаева.

«Солнечный остров» подарил Евпатории четыре насыщенных и ярких дня, наполненных искусством, талантом, интересными встречами и хорошим отечественным кино, – отметил глава администрации Александр Юрьев. – Показы фильмов и встречи с деятелями культуры проходили на разных площадках города и поселков, в мероприятиях активно участвовали евпаторийцы и наши гости.

Он также поблагодарил организаторов за реализацию такого важного и нужного проекта именно в Евпатории.

Для нас это праздник, который мы с радостью встречаем каждый год! – добавил он.

По материалам официальной страницы главы администрации Евпатории Александра Юрьева в социальной сети «Вконтакте»