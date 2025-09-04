В Евпатории подводят кинофестиваль «Солнечный остров»

Лучшим художественным фильмом стал «Артек. Сквозь столетия» режиссеров Карена Захарова и Армена Ананикяна, а лучшим анимационным фильмом – «Лунтик. Возвращение домой» студии «Мельница».
Приз зрительских симпатий получили полнометражный художественный фильм «Каруза» режиссера Ивана Харатьяна и полнометражный анимационный фильм «Ганзель и Гретель. Миссия «Спящая красавица» режиссера Владимира Николаева.
«Солнечный остров» подарил Евпатории четыре насыщенных и ярких дня, наполненных искусством, талантом, интересными встречами и хорошим отечественным кино, – отметил глава администрации Александр Юрьев. – Показы фильмов и встречи с деятелями культуры проходили на разных площадках города и поселков, в мероприятиях активно участвовали евпаторийцы и наши гости.
Он также поблагодарил организаторов за реализацию такого важного и нужного проекта именно в Евпатории.
Для нас это праздник, который мы с радостью встречаем каждый год! – добавил он.
