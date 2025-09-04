Прямо сейчас:
В Евпатории подводят кинофестиваль «Солнечный остров»
фото: страница главы администрации Евпатории Александра Юрьева в социальной сети «Вконтакте»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 14:38 04.09.2025

В Евпатории прошла торжественная церемония закрытия VII Открытого фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров».

Лучшим художественным фильмом стал «Артек. Сквозь столетия» режиссеров Карена Захарова и Армена Ананикяна, а лучшим анимационным фильмом – «Лунтик. Возвращение домой» студии «Мельница».

Приз зрительских симпатий получили полнометражный художественный фильм «Каруза» режиссера Ивана Харатьяна и полнометражный анимационный фильм «Ганзель и Гретель. Миссия «Спящая красавица» режиссера Владимира Николаева.

«Солнечный остров» подарил Евпатории четыре насыщенных и ярких дня, наполненных искусством, талантом, интересными встречами и хорошим отечественным кино, – отметил глава администрации Александр Юрьев. – Показы фильмов и встречи с деятелями культуры проходили на разных площадках города и поселков, в мероприятиях активно участвовали евпаторийцы и наши гости.

Он также поблагодарил организаторов за реализацию такого важного и нужного проекта именно в Евпатории.

Для нас это праздник, который мы с радостью встречаем каждый год! – добавил он.

По материалам официальной страницы главы администрации Евпатории Александра Юрьева в социальной сети «Вконтакте»

Просмотры: 14

