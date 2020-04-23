В Евпатории полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в поджоге

Мститель-пироман ответит по закону.

В Евпатории в полицию обратилась 28-летняя местная жительница с сообщением о том, что неизвестный в вечернее время пытался поджечь ее домовладение.

На место происшествия незамедлительно был направлен дежурный автопатруль и следственно-оперативная группа полиции. По «горячим следам» злоумышленник был задержан. Им оказался 38-летний ранее судимый за имущественные преступления евпаториец.

Как пояснил задержанный, после ссоры с девушкой в порыве ревности он решил спалить ее дом. Для этих целей на ближайшей автозаправке он приобрел машинное масло. К счастью, подозреваемый, бросив бутылки с жидкостью, в окна не попал. От преступных действий пострадал только фасад здания и проем окна, — сообщили в МВД п РК.

Уточняется, что все это произошло вечером 20 апреля. Подозреваемый задержан. Сейчас в отношении мстителя-пиромана возбуждено уголовное дело – по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото: МВД по РК.