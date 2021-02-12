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В Евпатории полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж
фото: Free-Photos (pixabay.com)

В Евпатории полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:54 12.02.2021

В дежурную часть полиции в Евпатории обратились местные жители, сообщившие о краже, совершенной из частного домовладения.

Злоумышленник, разбив окно, проник в их дом и похитил бытовую технику. В результате грамотно организованной работы подозреваемый был установлен правоохранителями и задержан. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 32-летний евпаториец. После предъявления собранных доказательств мужчина сознался в содеянном. В рамках расследования уголовного дела задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Помимо этого, сотрудники полиции проверили задержанного на его причастность к совершению иных преступлений на территории города. Выяснилось, что в период новогодних праздников мужчина совершил ряд краж, а также мошенническим способом завладел телефоном своей знакомой. По всем фактам возбуждены уголовные дела, — рассказали в пресс-службе МВД России по РК.

За содеянное злоумышленнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: если в отношении Вас совершено преступление, необходимо как можно быстрее обратиться в органы внутренних дел. Согласно существующей правоохранительной практике, раскрывать преступления по горячим следам намного легче.

В Евпатории полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж

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