В Евпатории полицейские почтили память погибших в ДТП и по традиции сдали донорскую кровь

В памятную дату сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатория приняли участие в сдаче крови для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, а также посетили храм во имя святителя Луки, где протоиерей Владимир Бадах совершил литию по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях города Евпатория.

По окончании молитвы член общественного совета при ОМВД России по г. Евпатория отец Владимир обратился к сотрудникам ГИБДД:

Молитвенно вспомним всех, кто трагически погиб на дорогах. К сожалению, по долгу службы вы первыми прибываете на место трагедии и видите всё происходящее: боль и скорбь…Хочется пожелать, чтобы дорожных-транспортных происшествий в нашем городе случалось, как можно меньше. Пусть укрепляет вас Господь в вашем нелёгком служении!

Сотрудники ОМВД России по г. Евпатория выражают искренние соболезнование родным и близким жертв дорожно-транспортных происшествий и призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым