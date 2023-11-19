Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | В Евпатории полицейские почтили память погибших в ДТП и по традиции сдали донорскую кровь
актуально в республике
В Евпатории полицейские почтили память погибших в и по традиции сдали донорскую кровь

В Евпатории полицейские почтили память погибших в ДТП и по традиции сдали донорскую кровь

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 12:44 19.11.2023

Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Нынешний год знаменует 30-ю годовщину.

В памятную дату сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатория приняли участие в сдаче крови для пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, а также посетили храм во имя святителя Луки, где протоиерей Владимир Бадах совершил литию по погибшим в дорожно-транспортных происшествиях города Евпатория.

По окончании молитвы член общественного совета при ОМВД России по г. Евпатория отец Владимир обратился к сотрудникам ГИБДД:

Молитвенно вспомним всех, кто трагически погиб на дорогах. К сожалению, по долгу службы вы первыми прибываете на место трагедии и видите всё происходящее: боль и скорбь…Хочется пожелать, чтобы дорожных-транспортных происшествий в нашем городе случалось, как можно меньше. Пусть укрепляет вас Господь в вашем нелёгком служении!

Сотрудники ОМВД России по г. Евпатория выражают искренние соболезнование родным и близким жертв дорожно-транспортных происшествий и призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге.

Узнайте больше:  Житель Симферополя решил добавить к своей судимости еще один срок. Обвиняется в мошенничестве

В Евпатории полицейские почтили память погибших в ДТП и по традиции сдали донорскую кровь В Евпатории полицейские почтили память погибших в ДТП и по традиции сдали донорскую кровь В Евпатории полицейские почтили память погибших в ДТП и по традиции сдали донорскую кровь В Евпатории полицейские почтили память погибших в ДТП и по традиции сдали донорскую кровь В Евпатории полицейские почтили память погибших в ДТП и по традиции сдали донорскую кровь

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.