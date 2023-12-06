В Евпатории прокуратура требует провести ремонтные работы Братской могилы жертв фашистского террора

Прокуратура Евпатории провела проверку исполнения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Установлены факты неисполнения муниципальным унитарным предприятием «Межмуниципальное объединение «Комбинат благоустройства» обязанности по содержанию объекта культурного наследия «Братская могила жертв фашистского террора, 1941-1944 гг.».

Объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии, вместе с тем меры по поддержанию Братской могилы в надлежащем техническом состоянии и недопущению ее ухудшения не приняты, комплекс ремонтных работ не проведен. Ввиду бездействия балансодержателя, которое может привести к утрате объекта культурного наследия, прокуратурой в адрес предприятия внесено представление, — сообщили в надзорном ведомстве.