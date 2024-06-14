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В Евпатории сотрудники полиции выявили подозреваемого в демонстрировании запрещенной символики
Фото: МВД по РК

В Евпатории сотрудники полиции выявили подозреваемого в демонстрировании запрещенной символики

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 14:57 14.06.2024

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по РК во взаимодействии с коллегами из УФСБ выявили публикации, демонстрирующие запрещенную символику.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен 17-летний житель Евпатории, который на личных страницах в социальных сетях опубликовал фото и видео с запрещенной символикой. Установлено, что данное лицо ранее привлекалось к административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Оперативники задержали нарушителя и доставили в ОМВД России по г. Евпатория. Молодой человек признал свою вину, — сообщили в МВД по РК.

Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как уточнили в Следственном комитете, молодой человек подозреваеся в публичном демонстрировании нацистской символики, совершенном лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичный факт (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ).

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Следственным отделом по городу Евпатория установлено, что на основании постановления комиссией по делам несовершеннолетних молодой человек был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3 КоАП РФ: на страницах в соцсетях он разместил нацистский символ «Черное солнце», отнесенный в соответствии с решением Фрунзенского районного суда города Владимира к экстремистским материалам. Несмотря на наказание, спустя время юноша вновь опубликовал нацистскую символику в запрещенной на территории Российской Федерации социальной сети, — рассказали в Следкоме.

По месту жительства задержанного проведены обыски. В настоящее время органами следствия совместно с коллегами по силовому блоку устанавливается иная возможная противоправная деятельность юноши и его ближайшего окружения.

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