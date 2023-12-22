В Евпатории стартовало строительство второго этапа Федерального детского реабилитационного центра

На территории будущего Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории строители начали возводить новый корпус общей площадью около 4,5 тыс. кв. м.

Строители приступили к строительно-монтажным работам по второму этапу реализации Федерального детского реабилитационного центра. В настоящее время ведутся монолитные работы по устройству конструкций надземной части здания в корпусе с обеденным и актовым залами, которые рассчитаны на 300 мест в каждом. Кроме того, для организации детского досуга в здании предусмотрены проектно-конструкторские мастерские вместимостью по 5-10 детей с родителями, а также мультимедийный зал для интерактивных игр. Все помещения будут адаптированы для маломобильных пациентов, — сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Юрий Гордеев.

В 2024 году также планируется начать строительство пансионата, который входит во второй этап реализации центра. Он будет предназначен для проживания детей и их родителей.

В настоящее время на территории медучреждения строится стационар для детских отделений и консультативно-диагностический корпус (первый этап). В обоих зданиях уже завершены работы по устройству внутренних перегородок, ведётся отделка внутренних помещений, монтаж окон, устройство инженерных сетей и фасадов. При этом в здании стационара специалисты уже приступили к монтажу лифтов и дверей, — отмечает генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Детский реабилитационный центр в Евпатории общей площадью около 100 тыс. кв. м строится на объединённой территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Он предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Многопрофильный центр создаётся как «умная» клиника, где для реабилитации будут использоваться инновационные методы.

Строительство первого и второго этапа Федерального детского реабилитационного центра в Евпатории планируется завершить в 2024-2026 гг. Объект включён в комплексную госпрограмму «Строительство», куратором которой является Минстрой.

По поручению Президента России ведётся строительство ещё одного детского реабилитационного центра мирового уровня в Новосибирской области. В июне 2023 года президент России Владимир Путин посетил Федеральный детский реабилитационный центр в Подольске.

источник: пресс-служба Административного департамента ППК «Единый заказчик»