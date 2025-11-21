В Евпатории теперь есть сквер памяти погибших в результате взрыва жилого дома по ул. Некрасова

Проект благоустройства территории сквера памяти погибших в результате взрыва жилого дома по улице Некрасова был поддержан горожанами в ходе онлайн-голосования по выбору объектов для реализации в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в прошлом году.

Итог: на новом общественном пространстве установлены малые архитектурные формы, высажены зеленые насаждения, обустроено освещение, тротуарные дорожки и фонтаны.

Глава города Галина Герасимова отметила, что это место станет комфортным общественным пространством для евпаторийцев.

Кроме того, завершены работы и на трех дворовых территориях, расположенных рядом.

По случаю открытия сквера глава города Галина Герасимова, глава администрации Александр Юрьев и депутаты Евпаторийского городского совета возложили цветы к мемориалу, почтили память погибших в результате страшной трагедии 24 декабря 2008 года.

Реализация этого проекта позволила не только создать новое общественное пространство, но увековечить память 27 жителей города, чья жизнь оборвалась в тот страшный день, — прокомментировал Александр Юрьев.

источник: пресс-служба администрации Евпатории

Просмотры: 8