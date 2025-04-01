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В Евпатории ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Шматко
источник фото: пресс-служба администрации Евпатории

В Евпатории ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Шматко

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:30 01.04.2025

Ушла из жизни в возрасте 98 лет ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Васильевна Шматко. Евпаторийский городской совет и администрация города выражают глубокие соболезнования родным и близким Клавдии Васильевны. Это невосполнимая утрата и огромная боль для всех жителей Евпатории.

Клавдия Васильевна родилась 1 февраля 1927 года в Геленджике. Когда началась война, девочка окончила шесть классов. Здания школ отдали под госпитали, и детям приходилось учиться в три смены. В 1942 году немцы сильно бомбили и уже приближались к Новороссийску, поэтому было принято решение об эвакуации детей от 10 до 16 лет через Туапсе. Ребятам вместе с их сопровождающим пришлось идти пешком около 160 километров, однако по пути они попали под бомбежку. От гибели Клавдию и еще трех девочек спасла знакомая. Через несколько дней девочке удалось найти маму, но их дом был разрушен, а под его обломками погибла бабушка. Вместе с мамой Клавдия пряталась в ущелье возле Геленджика, где скрывались все жители города. Позже уехала к дяде, в 1943 году вернулась домой, когда советские войска пошли в наступление. Тогда девочке исполнилось 16 лет, и она приняла решение идти в армию. Вместе с другими ребятами Клавдия подделала документы, прибавив себе пару лет до совершеннолетия, и ушла на фронт. Клавдия служила радисткой на батарее, участвовала в освобождении Кавказа, Крыма, Украины, Румынии, Чехословакии, где и встретила Победу. Награждена медалью «За оборону Кавказа» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Клавдия Васильевна прошла через тяжелейшие испытания войны, защищая наше будущее. Её подвиг— это история, которую мы обязаны хранить и передавать новым поколениям, — отметила глава города Галина Герасимова.

источник: пресс-служба администрации Евпатории 

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