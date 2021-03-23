В Евпатории в отношении бывшего чиновника и директора местного МУПа возбудили уголовное дело

В Евпатории возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника Департамента городского хозяйства и директора одного из муниципальных унитарных предприятий города. Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что в декабре 2019 года действующий на тот момент начальник департамента, чтобы помочь получить знакомому директору МУПа выгоду и поскорее освоить бюджетные средстве, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. Директор предприятия предоставил акты сдачи-приемки услуг, в которых содержались ложные сведения относительно объема фактически выполненных работ по контракту на ликвидацию несанкционированных свалок в Евпатории. Начальник департамента подписал документы, на основании которых предприятию необоснованно перечислены денежные средства. При этом в действительности выполненный объем работ не соответствовал актам, в результате чего бюджету муниципального образования городской округ Евпатория причинен значительный материальный ущерб на сумму почти в 5,5 млн. рублей, — сообщили в Следственном комитете.

Нарушение законодательства было выявлено в ходе прокурорской проверки. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

В Следкоме уточнили: чиновник, о котором идет речь не раз привлекался к ответственности, в том числе и уголовной. Несмотря на это, он продолжал находиться на рабочем месте, взаимодействуя с сотрудниками Департамента. В июне 2020 года в своем бывшем кабинете он был задержан оперативниками ФСБ. В декабре решением суда он был признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. И вот… новое дело.