В Евпатории вынесли приговор педофилу

Евпаторийский городской суд Республики Крым вынес приговор 53-летнему жителю Евпатории, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.132, ч.3 ст.135 УК РФ (Совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц).

Материалами дела установлено, что в период с 2015 по 2019 годы житель города Евпатории совершал иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния несовершеннолетних потерпевших. Суд, всесторонне изучив материалы дела, признал евпаторийца виновным в совершении указанного преступления по пяти эпизодам в отношении троих несовершеннолетних и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

Кроме того, по приговору суда после отбытия наказания в виде лишения свободы он еще два года будет ограничен в свободе:

не вправе уходить из места постоянного проживания (пребывания) с 20.00 до 6.00 следующих суток;

не вправе выезжать за пределы территории муниципального образования г.Евпатория;

не вправе изменять место жительства или пребывания, место работы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

При этом суд возложил на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, 2 раза в месяц — для регистрации. Установление судом осужденному ограничений на изменение места жительства или пребывания без согласия указанного специализированного государственного органа, а также на выезд за пределы территории соответствующего муниципального образования является обязательным.

Приговор вступил в законную силу.