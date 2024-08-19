В Евпатории завершают оснащение Федерального детского реабилитационного центра оборудованием

В крупнейшем Федеральном детском реабилитационном центре общей площадью около 100 тыс. кв. метров в Евпатории завершают оснащение зданий современным оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

В настоящее время на территории объекта завершается реализация первого этапа строительства современного медицинского центра для реабилитации детей. Готовность первых трех зданий уже превышает 85%. Специалисты приступили к оснащению корпусов новым технологическим и медицинским оборудованием – для пищеблока, стерилизационного пункта, кабинета лучевой диагностики, а также спортивными тренажерами, компьютерами, мебелью в палатах и др. Полностью завершить поставку всего необходимого оборудования планируется осенью этого года, – рассказали в пресс-службе компании.

В рамках первого этапа на объединённой территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина» возведены два корпуса – Консультативно-диагностический корпус и здание стационара на 300 коек, также отреставрирован Административный корпус. Завершить все строительно-монтажные работы по трем зданиям планируется до конца 2024 года.

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что на сегодняшний день в трех корпусах завершаются отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, а также подходит к концу благоустройство прилегающей территории. Также, выполнен монтаж кровли и фасадов зданий, окон и дверей, устройство внутренних сетей отопления и др. Кроме того, аналогичный объект строится в Новосибирской области, а в подмосковном Подольске такое же медучреждение уже год принимает пациентов.

Одновременно реабилитацию смогут проходить 300 пациентов от года до 18 лет. Лечение будут оказывать по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.

Работы по второму этапу реализации, который включает строительство общежития на 225 мест для медицинских работников, корпус с обеденным и актовым залами, а также пансионата для проживания детей и родителей, на данный момент выполнены на 13%. В настоящее время в здании с обеденным и актовым залами завершаются работы по устройству фасада и остеклению.

Новый современный Центр будет предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

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