Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Евпатории завершают оснащение Федерального детского реабилитационного центра оборудованием
актуально в республике
В Евпатории завершают оснащение Федерального детского реабилитационного центра оборудованием

В Евпатории завершают оснащение Федерального детского реабилитационного центра оборудованием

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 19.08.2024

В крупнейшем Федеральном детском реабилитационном центре общей площадью около 100 тыс. кв. метров в Евпатории завершают оснащение зданий современным оборудованием. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

В настоящее время на территории объекта завершается реализация первого этапа строительства современного медицинского центра для реабилитации детей. Готовность первых трех зданий уже превышает 85%. Специалисты приступили к оснащению корпусов новым технологическим и медицинским оборудованием –  для пищеблока, стерилизационного пункта, кабинета лучевой диагностики, а также спортивными тренажерами, компьютерами, мебелью в палатах и др. Полностью завершить поставку всего необходимого оборудования планируется осенью этого года, – рассказали в пресс-службе компании.

В рамках первого этапа на объединённой территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина» возведены два корпуса – Консультативно-диагностический корпус и здание стационара на 300 коек, также отреставрирован Административный корпус. Завершить все строительно-монтажные работы по трем зданиям планируется до конца 2024 года.

В Евпатории завершают оснащение Федерального детского реабилитационного центра оборудованием В Евпатории завершают оснащение Федерального детского реабилитационного центра оборудованием

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что на сегодняшний день в трех корпусах завершаются отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, а также подходит к концу благоустройство прилегающей территории. Также, выполнен монтаж кровли и фасадов зданий, окон и дверей, устройство внутренних сетей отопления и др. Кроме того, аналогичный объект строится в Новосибирской области, а в подмосковном Подольске такое же медучреждение уже год принимает пациентов.

Узнайте больше:  Важно: меры социальной поддержки для участников СВО

Одновременно реабилитацию смогут проходить 300 пациентов от года до 18 лет. Лечение будут оказывать по 27 медицинским направлениям – от восстановления опорно-двигательный системы до заживления кожных покровов.

Работы по второму этапу реализации, который включает строительство общежития на 225 мест для медицинских работников, корпус с обеденным и актовым залами, а также пансионата для проживания детей и родителей, на данный момент выполнены на 13%. В настоящее время в здании с обеденным и актовым залами завершаются работы по устройству фасада и остеклению.

Новый современный Центр будет предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Просмотры: 2 120

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.