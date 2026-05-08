В Феодосии благоустраивают дворовые территории. Говорят - в соответствии с графиком
фото: пресс-служба администрации Феодосии

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 11:31 08.05.2026

Как отметил Глава администрации Феодосии Владимир Ким, подрядная организация приступила к асфальтированию проездов во дворе на Керченском шоссе, 20/ Первушина 30, 32 и 36А. Одновременно здесь идут работы по установке малых архитектурных форм — игрового и спортивного оборудования.

На дворовой территории на ул. Галерейной, 15 завершена укладка первого слоя асфальта, сегодня рабочие укладывают второй слой.

Двор, пешеходные дорожки и площадки на Симферопольском шоссе, 31б и 31в уже заасфальтированы. Установка игрового и спортивного оборудования запланирована на вторую половину мая.

В большинстве дворов из списка на капитальный ремонт в текущем году основная часть работ уже проведена. Сейчас завершается подготовка основания проездов под асфальтирование. Во всех дворах работы идут по графику и будут завершены в запланированный срок, — подчеркнул Владимир Ким.

Напомним, что в план работ по благоустройству в этом году включено 17 дворовых территорий.

источник: пресс-служба администрации Феодосии

