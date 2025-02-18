В Феодосии будет работать двенадцатый в регионе Центр общения старшего поколения

Миссия Центров общения старшего поколения, которые открываются по всей стране, заключается в создании комфортных условий для проведения досуга пенсионеров. Центры призваны поддержать ритм жизни пожилых людей, открыть дополнительные возможности для самореализации. Пенсионеры смогут посещать лекции и встречи с интересными людьми, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность и просто общаться в дружеской обстановке, — отмечают в пресс-службе Отделения СФР по Республике Крым.