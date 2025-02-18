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В Феодосии будет работать двенадцатый в регионе Центр общения старшего поколения

В Феодосии будет работать двенадцатый в регионе Центр общения старшего поколения

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 17:04 18.02.2025

20 февраля в 11-00 в городе Феодосия (ул. Украинская 44) состоится торжественное открытие двенадцатого в регионе Центра общения старшего поколения.

Миссия Центров общения старшего поколения, которые открываются по всей стране, заключается в создании комфортных условий для проведения досуга пенсионеров. Центры призваны поддержать ритм жизни пожилых людей, открыть дополнительные возможности для самореализации. Пенсионеры смогут посещать лекции и встречи с интересными людьми, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность и просто общаться в дружеской обстановке, — отмечают в пресс-службе Отделения СФР по Республике Крым. 

План мероприятий Центра общения старшего поколения в г. Феодосии на февраль.

  • 20 февраля, 11.00  — Торжественное открытие Центра общения старшего поколения  в г. Феодосии.
  • 21 февраля 10.00 — Финансовая грамотность: Как сберечь и приумножить денежные средства. Встреча с представителями Генбанка.
  • 24февраля, 11.00 —  ЗОЖ: Основы здорового образа жизни.
  • 26 февраля, 11.00 — Компьютерная грамотность: Ознакомление с работой на компьютере.
  • 27 февраля, 11.00 — Мастер-класс по созданию мини-флорариума из суккулентов.
Узнайте больше:  Администрация Феодосии о социальном контракте для семей с детьми

источник: пресс-служба Отделения СФР по Республике Крым

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