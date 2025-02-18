В Феодосии будет работать двенадцатый в регионе Центр общения старшего поколения

Миссия Центров общения старшего поколения, которые открываются по всей стране, заключается в создании комфортных условий для проведения досуга пенсионеров. Центры призваны поддержать ритм жизни пожилых людей, открыть дополнительные возможности для самореализации. Пенсионеры смогут посещать лекции и встречи с интересными людьми, повышать свою финансовую и компьютерную грамотность и просто общаться в дружеской обстановке, — отмечают в пресс-службе Отделения СФР по Республике Крым.
План мероприятий Центра общения старшего поколения в г. Феодосии на февраль.
- 20 февраля, 11.00 — Торжественное открытие Центра общения старшего поколения в г. Феодосии.
- 21 февраля 10.00 — Финансовая грамотность: Как сберечь и приумножить денежные средства. Встреча с представителями Генбанка.
- 24февраля, 11.00 — ЗОЖ: Основы здорового образа жизни.
- 26 февраля, 11.00 — Компьютерная грамотность: Ознакомление с работой на компьютере.
- 27 февраля, 11.00 — Мастер-класс по созданию мини-флорариума из суккулентов.
источник: пресс-служба Отделения СФР по Республике Крым
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