В Феодосии ликвидирован пожар на территории завода ЖБИ – горела пятитонная емкость с мазутом

По информации МЧС, сообщение о возгорании в Феодосии, на территории завода ЖБИ поступило сегодня утром, в 8.47. Незамедлительно на место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу сложности.

По прибытии стало известно, что горит пятитонная бочка с мазутом. В ликвидации возгорания были задействованы 8 единиц техники и 28 человек, из них от МЧС России 6 единиц техники и 22 человека личного состава, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

На полную ликвидацию огня потребовалось всего полтора часа. Самое главное — пострадавших на пожаре нет. Причины происшествия устанавливают эксперты.