В Феодосии мужчина предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с животным

Зачем стрелять в собаку???

Прокуратура Феодосии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страдания из хулиганских побуждений в присутствии малолетних детей).

Как полагает следствие, мужчина из окна своей квартиры на глазах малолетних произвел прицельный выстрел из пневматического оружия в собаку, причинив животному увечье в виде пулевого ранения в межреберную область. Вину в совершении преступления он признал, — сообщили в прокуратуре Крыма.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения. Феодосийцу-живодеру грозит серьезной наказание — от крупного штрафа до лишения свободы от 3 до 5 лет.

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