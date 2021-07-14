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В Феодосии началось строительство военного городка для нового десантно-штурмового полка ВДВ

В Феодосии началось строительство военного городка для нового десантно-штурмового полка ВДВ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:15 14.07.2021

Первая очередь нового военного городка, строящегося в Феодосии для размещения нового десантно-штурмового полка, будет сдана к концу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Крыму сегодня побывал командующий ВДВ, генерал-полковник Андрей Сердюков, проинспектировавший строительство нового военного городка для размещения 56-го десантно-штурмового полка. Кроме того, командующий ВДВ ознакомился с условиями проживания военнослужащих по контракту и имеющейся социальной инфраструктурой, такой как детские сады, школы и т.д.

Новый полк формируется на базе 56-й десантно-штурмовой бригады, дислоцируемой в городе Камышин Волгоградской области. На данный момент в Крыму в Феодосии дислоцирован десантно-штурмовой батальон ВДВ.

К концу года новый полк должен получить здание штаба, два солдатских общежития, каждое рассчитано на 300 человек, столовая на 750 мест и два контрольных пункта — пропускной (КПП) и технический. О сроках сдачи объектов второй очереди пока ничего не сообщается.

В Минобороны уточнили, что размещение нового полка в Феодосии планируется также в конце этого года.

Фото и материалы: «Военное обозрение».

В Феодосии началось строительство военного городка для нового десантно-штурмового полка ВДВ

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