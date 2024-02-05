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В Феодосии полицейскими задержан подозреваемый в краже денег из купюроприёмника банкомата
Иллюстрация: ВК

В Феодосии полицейскими задержан подозреваемый в краже денег из купюроприёмника банкомата

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:17 05.02.2024

В дежурную часть ОМВД России по г. Феодосии с заявлением о краже обратился 33-летний местный житель, лишившийся 21 тысячи рублей. Сотрудники полиции установили, что мужчина вносил денежные средства на карту и не убедившись в том, что банкомат принял деньги, а операция завершена, ушел. Стоявший за ним в очереди 63-летний местный житель, решил воспользоваться ситуацией и похитил деньги.

Подозреваемый пояснил, что снял свои деньги и, взяв чужие денежные средства, покинул отделение банка. Похищенные деньги злоумышленник отдал супруге, однако то, что они похищены, он не уточнил, — рассказали в МВД по РК.

Следствием ОМВД России по г. Феодосии в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в городской суд.

Полицейские напоминают:

Ни в коем случае не нужно брать деньги, забытые другим человеком. На каждом банкомате нанесен телефон поддержки, по которому вы можете позвонить и озвучить ситуацию, либо сообщить о случившемся администрации учреждения, где установлен банкомат, или позвонить в полицию по телефону 102.

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